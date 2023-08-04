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Сегодня, 13:20

Лерой Сане не покинет «Баварию» этим летом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер «Баварии» Лерой Сане останется в клубе еще на один год, сообщает Bayern & Germany.

По данным источника, 27-летний футболист и его окружение приняли решение остаться в Мюнхене. Сане будет искать варианты продолжения карьеры следующим летом, когда у него останется год по контракту с «Баварией».

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает Сане на место Усмана Дембеле.

За «Баварию» немецкий футболист выступает с лета 2020 года. С тех пор он провел 133 матча, в которых записал на свой счет 38 голов и 37 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Садио Мане и&nbsp;Лерой Сане. Мане признался, что ударил одноклубника Сане. Главное разочарование сезона в Германии надеется все исправить

Источник: Bayern & Germany
Лерой Сане
ФК Бавария
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5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
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