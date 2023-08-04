Лерой Сане не покинет «Баварию» этим летом

Вингер «Баварии» Лерой Сане останется в клубе еще на один год, сообщает Bayern & Germany.

По данным источника, 27-летний футболист и его окружение приняли решение остаться в Мюнхене. Сане будет искать варианты продолжения карьеры следующим летом, когда у него останется год по контракту с «Баварией».

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает Сане на место Усмана Дембеле.

За «Баварию» немецкий футболист выступает с лета 2020 года. С тех пор он провел 133 матча, в которых записал на свой счет 38 голов и 37 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.