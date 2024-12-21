Сане: «Я хочу остаться в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане после победы над «Лейпцигом» (5:1) в 15-м туре бундеслиги рассказал о своем контракте, срок действия которого истекает в июне.

«Я хочу остаться в «Баварии», да. Макс Эберль (спортивный директор клуба) много говорил об этом, и я тоже высказал свое мнение. Дела идут хорошо, посмотрим», — сказал Сане в эфире Sky Ssport.

Сане в 2020 году перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию». Действующий контракт рассчитан до июня 2025 года.