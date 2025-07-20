L'Equipe: Упамекано требует повышения зарплаты для продления контракта с «Баварией»

Защитник «Баварии» Дайот Упамекано требует значительного повышения зарплаты для продления контракта с мюнхенским клубом, сообщает L'Equipe.

По информации источника, футболист доволен игрой в немецком клубе и имеет хорошие отношения с главным тренером Венсаном Компани, однако считает, что заслуживает зарплату, которая будет соответствовать его статусу одного из основных игроков на своей позиции.

Отмечается, что переговоры между сторонами продолжаются, но на поиск компромисса потребуется некоторое время.

Упамекано выступает за «Баварию» с 2021 года. В сезоне-2024/25 на счету француза 38 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 2 результативными передачами. Действующее соглашение игрока с мюнхенским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего защитника в 50 миллионов евро.