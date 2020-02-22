Леопольд Цингерле: «Падерборн» можем быть очень доволен своей игрой с «Баварией»

Голкипер «Падерборна» Леопольд Цингерле после поражения от «Баварии» в 23-м туре чемпионата Германии (2:3) считает, что команда может быть довольна игрой.

— Мы можем быть очень довольны своей игрой, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Цингерле. — Однако в течение всего сезона мы играем хорошо, но в итоге не набираем очки. Сегодня мы были близки к тому, чтобы взять очко. Жаль, что мы проиграли 2:3, хотя у «Баварии» и было несколько хороших моментов.