Леон Горецка: «Я недоволен тем, что не попадаю в стартовый состав «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка заявил о своем недовольстве решением главного тренера команды Ханса-Дитера Флика не выпускать его в стартовом составе.

— Я сейчас в отличной форме, возможно, лучшей в своей карьере, — цитирует Goal.com Горецку. — Конечно же, я недоволен тем, что не попадаю в стартовый состав, могу заявить об этом прямо и открыто. Нам нужно обсудить этот вопрос. Тем не менее, я должен принимать решение тренера. Приходится молча страдать и поддерживать форму, стараться пользоваться каждым шансом. Мое дело — выступать, и со временем я смогу заработать право выступать в стартовом составе.

В сезоне-2019/20 на счету Горецки 5 голов и 6 результативных передач в 23 матчах за «Баварию». За последний месяц 25-летний полузащитник вышел в стартовом составе мюнхенцев лишь в двух встречах из семи. В последних двух матчах бундеслиги (против «Хоффенхайма» и «Аугсбурга») Горецка выходил на замену и забивал гол.