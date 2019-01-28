Леон Горецка: "В "Баварии" ты всегда находишься под давлением, так как нужно побеждать в каждом матче"

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка после победы над "Штутгартом"​ (4:1) в рамках 19-го тура чемпионата Германии отметил, что его команда хорошо начала встречу, но затем сбавила обороты. Он также добавил, что мюнхенцы всегда находятся под давлением, так как нужно побеждать в каждом матче.

- Мы хорошо начали встречу, как уже много раз до этого в текущем сезоне, - приводит пресс-служба клуба слова Горецки. - Но затем мы немного сбавили обороты и заслуженно пропустили. Позитивный момент заключается в том, что мы в итоге победили с крупным счетом. В первом круге такой матч мог вполне закончиться вничью. Когда мы ведем к перерыву 3:0, то игра потом развивается в совершенно другом ключе. В "Баварии" ты всегда находишься под давлением, так как нужно побеждать в каждом матче.

"Бавария" занимает второе место с 42 очками в чемпионате Германии. "Штутгарт" с 14 баллами – 16-е.

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