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Леон Горецка: «Бавария» нашла себя через борьбу и единоборства. Именно это отличает нас»

23:18
Леон Горецка. Фото ФК "Бавария".
Леон Горецка. Фото ФК "Бавария".
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Главный тренер «Баварии» Леон Горецка рассказал, что помогло его команде обыграть «Байер» (4:2) в 30-м туре чемпионата Германии.

«Это был хороший матч, — цитирует Горецку официальный сайт «Баварии». — Мы вошли в игру не лучшим образом, но мы нашли себя через борьбу и единоборства. Именно это сейчас отличает нас. Против такой сильной команды для начала нужно переломить ход матча. Нам это хорошо удалось. После 20-30 минут мы скорее контролировали игру».

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, имея в активе 70 очков. На втором месте дортмундская «Боруссия» — 63 очка.

 

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/06/stimmen-zum-bundesliga-auswaertsspiel-bei-bayer-leverkusen

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