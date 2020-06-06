Леон Горецка: «Бавария» нашла себя через борьбу и единоборства. Именно это отличает нас»

Главный тренер «Баварии» Леон Горецка рассказал, что помогло его команде обыграть «Байер» (4:2) в 30-м туре чемпионата Германии.

«Это был хороший матч, — цитирует Горецку официальный сайт «Баварии». — Мы вошли в игру не лучшим образом, но мы нашли себя через борьбу и единоборства. Именно это сейчас отличает нас. Против такой сильной команды для начала нужно переломить ход матча. Нам это хорошо удалось. После 20-30 минут мы скорее контролировали игру».

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, имея в активе 70 очков. На втором месте дортмундская «Боруссия» — 63 очка.