Новичок «Кубани» Фуст: «После февраля 2022-го в «Баварии» некоторые перестали смотреть в глаза при встрече, кто-то не пожимал руку»

Новичок «Кубани» Леон Фуст в интервью «СЭ» рассказал, почему у него не сложилась карьера в «Баварии», воспитанником которой он является.

— С раннего детства гонял мяч, и отец однажды пристроил меня через знакомого в местную футбольную школу. Оттуда спустя несколько лет попал в академию «Баварии». Дорос до второй команды, тренировался с основным составом при Томасе Тухеле и Юлиане Нагельсманне. До февраля 2022 года дела шли хорошо, а потом меня начали медленно, но уверенно задвигать: в какой-то момент я уехал в аренду в клуб «Амштеттен» — во второй по силе австрийский дивизион. Честно говоря, не сразу понял, что отношение ко мне в мюнхенском клубе так сильно поменялось, но в итоге пришлось расторгнуть контракт по соглашению сторон.

— То есть все из-за политики?

— Как я уже сказал, после февраля 2022 года отношение ко мне изменилось. Некоторые люди из тренерского штаба второй команды перестали смотреть в глаза при встрече, кто-то не пожимал руку. Отношение ко мне в тренировочном процессе поменялось, стало безразличным. Когда я вернулся из аренды в Австрии, меня без объяснения причин вообще оставили без занятий с командой, поэтому пришлось работать индивидуально. Мы пытались разговаривать с клубом и выяснять ситуацию, но нам так никто в глаза и не сказал, почему меня отодвинули от всего. В итоге оставалось только договориться об уходе из «Баварии», что и произошло. Я столько лет провел в системе клуба, так что обидно за такое расставание. Но это не перечеркивает всего того хорошего, что там было до этого, — сказал Фуст.