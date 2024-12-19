Фуст: «Клозе не хотел рекомендовать меня тренерам сборной Германии U17, у меня есть предположение почему»
Новичок «Кубани» Леон Фуст в интервью «СЭ» рассказал, как Мирослав Клозе притормозил его карьеру в юношеских сборных Германии.
— В «Баварии» U17 я попал к человеку, который не захотел рекомендовать меня тренерам национальной команды этого возраста. У него были свои любимчики, которым он отдавал предпочтение. Кстати, этому же специалисту по какой-то причине не угодил, в частности, Джамал Мусиала, который тогда пришел из «Челси», а сегодня считается одной из главных звезд всего немецкого футбола. По-настоящему Мусиала раскрылся у другого тренера в команде U19.
— А как звали того тренера, который не причислял вас с Мусиалой к своим любимчикам?
— Мирослав Клозе. Он сейчас тренирует «Нюрнберг». Эта команда идет недалеко от зоны вылета во второй бундеслиге... У меня есть предположение, почему он в какой-то момент от меня отвернулся, но озвучивать не буду, потому что нет доказательств. Могу только сказать, что с моими действиями на поле и с работой на тренировках это не связано, — сказал Фуст.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|14
|10
|3
|1
|42-12
|33
|
2
|Байер
|14
|8
|5
|1
|32-20
|29
|
3
|Айнтрахт Ф
|14
|8
|3
|3
|34-20
|27
|
4
|РБ Лейпциг
|14
|8
|3
|3
|23-15
|27
|
5
|Фрайбург
|14
|7
|3
|4
|20-19
|24
|
6
|Штутгарт
|14
|6
|5
|3
|29-24
|23
|
7
|Майнц
|14
|6
|4
|4
|25-19
|22
|
8
|Боруссия Д
|14
|6
|4
|4
|25-21
|22
|
9
|Вердер
|14
|6
|4
|4
|22-24
|22
|
10
|Вольфсбург
|14
|6
|3
|5
|31-25
|21
|
11
|Боруссия М
|14
|6
|3
|5
|23-19
|21
|
12
|Унион Б
|14
|4
|5
|5
|13-15
|17
|
13
|Аугсбург
|14
|4
|4
|6
|16-27
|16
|
14
|Хоффенхайм
|14
|3
|5
|6
|19-26
|14
|
15
|Ст-Паули
|14
|3
|2
|9
|11-19
|11
|
16
|Хайденхайм
|14
|3
|1
|10
|18-31
|10
|
17
|Хольштайн
|14
|1
|2
|11
|14-37
|5
|
18
|Бохум
|14
|0
|3
|11
|11-35
|3
|20.12
|22:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|- : -
|21.12
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Майнц
|- : -
|21.12
|17:30
|
Хоффенхайм – Боруссия М
|- : -
|21.12
|17:30
|
Хольштайн – Аугсбург
|- : -
|21.12
|17:30
|
Штутгарт – Ст-Паули
|- : -
|21.12
|17:30
|
Вердер – Унион Б
|- : -
|21.12
|20:30
|
Байер – Фрайбург
|- : -
|22.12
|17:30
|
Бохум – Хайденхайм
|- : -
|22.12
|19:30
|
Вольфсбург – Боруссия Д
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|13
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|10
|П
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|7
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|11
|1
|3
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|11
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|12
|1
|3