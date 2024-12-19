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Сегодня, 16:15

Фуст: «Клозе не хотел рекомендовать меня тренерам сборной Германии U17, у меня есть предположение почему»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Тренер Мирослав Клозе
Мирослав Клозе.
Фото Global Look Press

Новичок «Кубани» Леон Фуст в интервью «СЭ» рассказал, как Мирослав Клозе притормозил его карьеру в юношеских сборных Германии.

— В «Баварии» U17 я попал к человеку, который не захотел рекомендовать меня тренерам национальной команды этого возраста. У него были свои любимчики, которым он отдавал предпочтение. Кстати, этому же специалисту по какой-то причине не угодил, в частности, Джамал Мусиала, который тогда пришел из «Челси», а сегодня считается одной из главных звезд всего немецкого футбола. По-настоящему Мусиала раскрылся у другого тренера в команде U19.

— А как звали того тренера, который не причислял вас с Мусиалой к своим любимчикам?

— Мирослав Клозе. Он сейчас тренирует «Нюрнберг». Эта команда идет недалеко от зоны вылета во второй бундеслиге... У меня есть предположение, почему он в какой-то момент от меня отвернулся, но озвучивать не буду, потому что нет доказательств. Могу только сказать, что с моими действиями на поле и с работой на тренировках это не связано, — сказал Фуст.

Леон Фуст. «До февраля 2022-го дела в «Баварии» шли хорошо, а потом меня начали «задвигать». Интервью новичка «Кубани» Леона Фуста
Сборная Германии по футболу
ФК Кубань
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«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 14 10 3 1 42-12 33
2
 Байер 14 8 5 1 32-20 29
3
 Айнтрахт Ф 14 8 3 3 34-20 27
4
 РБ Лейпциг 14 8 3 3 23-15 27
5
 Фрайбург 14 7 3 4 20-19 24
6
 Штутгарт 14 6 5 3 29-24 23
7
 Майнц 14 6 4 4 25-19 22
8
 Боруссия Д 14 6 4 4 25-21 22
9
 Вердер 14 6 4 4 22-24 22
10
 Вольфсбург 14 6 3 5 31-25 21
11
 Боруссия М 14 6 3 5 23-19 21
12
 Унион Б 14 4 5 5 13-15 17
13
 Аугсбург 14 4 4 6 16-27 16
14
 Хоффенхайм 14 3 5 6 19-26 14
15
 Ст-Паули 14 3 2 9 11-19 11
16
 Хайденхайм 14 3 1 10 18-31 10
17
 Хольштайн 14 1 2 11 14-37 5
18
 Бохум 14 0 3 11 11-35 3
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33 тур
34 тур
20.12 22:30
Бавария – РБ Лейпциг
 - : -
21.12 17:30
Айнтрахт Ф – Майнц
 - : -
21.12 17:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 - : -
21.12 17:30
Хольштайн – Аугсбург
 - : -
21.12 17:30
Штутгарт – Ст-Паули
 - : -
21.12 17:30
Вердер – Унион Б
 - : -
21.12 20:30
Байер – Фрайбург
 - : -
22.12 17:30
Бохум – Хайденхайм
 - : -
22.12 19:30
Вольфсбург – Боруссия Д
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 14
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 13
Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 10
П
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 7
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
Мохамед Амура

Мохамед Амура

Вольфсбург

 6
И К Ж
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 11 1 3
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 11 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 12 1 3
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