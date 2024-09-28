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Сегодня, 11:25

Леманну смягчили наказание за порчу чужого имущества бензопилой и мошенничество

Алина Савинова
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Второй окружной суд Мюнхена пересмотрел наказание бывшему вратарю сборной Германии Йенсу Леманну по делам о порче имущества и попытке мошенничества, сообщает The Sun.

В декабре 2023 года экс-футболист был оштрафован на 420 тысяч евро за порчу имущества соседа бензопилой и мошенничество при пользовании парковкой. Также прокуратура запрашивала для него тюремное заключение на 10 месяцев.

В 2022-м Леманн проник в гараж соседа, предварительно перерезав провода видеокамер, и распилил балку крыши бензопилой. Однако камеры, все же, смогли записать инцидент. На суде спортсмен заявил, что страдает от провалов в памяти и не помнит этот момент. Также в 2021 и 2022 годах Леманн дважды нарушал правила парковки в мюнхенском аэропорту, не платив за стоянку.

Как отмечает источник, в пятницу, 27 сентября, суд снизил сумму штрафа до 135 тысяч евро.

«Леманн берет на себя ответственность. Он пришел к соглашению со своим соседом и внес оплату за парковку», — заявил юридический представитель экс-игрока.

Леманн завершил игровую карьеру в 2011 году. Он выступал за «Шальке», «Милан», «Боруссию», «Арсенал» и «Штутгарт».

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