Леманну смягчили наказание за порчу чужого имущества бензопилой и мошенничество
Второй окружной суд Мюнхена пересмотрел наказание бывшему вратарю сборной Германии Йенсу Леманну по делам о порче имущества и попытке мошенничества, сообщает The Sun.
В декабре 2023 года экс-футболист был оштрафован на 420 тысяч евро за порчу имущества соседа бензопилой и мошенничество при пользовании парковкой. Также прокуратура запрашивала для него тюремное заключение на 10 месяцев.
В 2022-м Леманн проник в гараж соседа, предварительно перерезав провода видеокамер, и распилил балку крыши бензопилой. Однако камеры, все же, смогли записать инцидент. На суде спортсмен заявил, что страдает от провалов в памяти и не помнит этот момент. Также в 2021 и 2022 годах Леманн дважды нарушал правила парковки в мюнхенском аэропорту, не платив за стоянку.
Как отмечает источник, в пятницу, 27 сентября, суд снизил сумму штрафа до 135 тысяч евро.
«Леманн берет на себя ответственность. Он пришел к соглашению со своим соседом и внес оплату за парковку», — заявил юридический представитель экс-игрока.
Леманн завершил игровую карьеру в 2011 году. Он выступал за «Шальке», «Милан», «Боруссию», «Арсенал» и «Штутгарт».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|4
|4
|0
|0
|16-3
|12
|
2
|Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
3
|Байер
|4
|3
|0
|1
|13-9
|9
|
4
|Фрайбург
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
5
|Айнтрахт Ф
|4
|3
|0
|1
|7-4
|9
|
6
|РБ Лейпциг
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
7
|Унион Б
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
8
|Штутгарт
|4
|2
|1
|1
|12-8
|7
|
9
|Хайденхайм
|4
|2
|0
|2
|8-7
|6
|
10
|Майнц
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
11
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|4-8
|5
|
12
|Аугсбург
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Вольфсбург
|4
|1
|0
|3
|8-9
|3
|
14
|Боруссия М
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
15
|Хоффенхайм
|4
|1
|0
|3
|6-11
|3
|
16
|Ст-Паули
|4
|0
|1
|3
|1-6
|1
|
17
|Бохум
|5
|0
|1
|4
|5-11
|1
|
18
|Хольштайн
|4
|0
|1
|3
|5-13
|1
|27.09
|21:30
|
Боруссия Д – Бохум
|4 : 2
|28.09
|16:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
|28.09
|16:30
|
Фрайбург – Ст-Паули
|- : -
|28.09
|16:30
|
Майнц – Хайденхайм
|- : -
|28.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|- : -
|28.09
|16:30
|
Вольфсбург – Штутгарт
|- : -
|28.09
|19:30
|
Бавария – Байер
|- : -
|29.09
|16:30
|
Хольштайн – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.09
|18:30
|
Хоффенхайм – Вердер
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Эрмедин Демирович
Штутгарт
|4
|
|
Флориан Вирц
Байер
|4
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|
|
Карим Адейеми
Боруссия Д
|3
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|4
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|3
|1
|1
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|2
|1
|0