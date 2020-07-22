Легендарный врач-ортопед уходит на пенсию. Он более 40 лет работал в «Баварии» и лечил легенд мирового спорта

Врач-ортопед Ханс-Вильгельм Мюллер-Вольфхарт уходит на пенсию, сообщает официальный сайт «Баварии». Специалист работал в мюнхенском клубе с 1977 года (с перерывами).

Помимо футболистов мюнхенского клуба Мюллер-Вольфхарт лечил многих звезд футбола и других видов спорта. Среди его клиентов — Роналдо, Майкл Оуэн, Усэйн Болт, Борис Беккер, Катарина Витт, Иван Скобрев и многие другие. Также лечение у Мюллера-Вольфхарта проходил вокалист U2 Боно.

В августе врачу исполнится 78 лет.