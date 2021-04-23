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Легенда «Шальке» Асамоа не смог сдержать слезы после вылета команды из бундеслиги

08:17
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Бывший форвард «Шальке» и сборной Германии Джеральд Асамоа эмоционально отреагировал на вылет команды во вторую бундеслигу.

«Я многим обязан этому клубу. Если мы действительно не сыграем в бундеслиге в следующем году, это будет тяжело. Я до сих пор не могу в это поверить. Даже если этого и следовало ожидать», — приводит слова Асамоа Sky Sports.

Публикация от 433 (@433)

«Шальке» лишился шансов на сохранение места в бундеслиге за 4 тура до конца сезона-2020/21. Команда из Гельзенкирхена покинет элитный дивизион чемпионата Германии впервые за 33 года.

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