Легенда «Баварии» Маттеус назвал главную проблему клуба на старте нового сезона
Бывший защитник сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус назвал главную проблему мюнхенцев в начале сезона-2024/25.
«Оборона была и остается ахиллесовой пятой «Баварии». После того, как клуб отдал Маттейса де Лигта, руководство снова стало искать преемника Давида Алабы. Для меня это обвинение в том, что этот лидер отсутствует. Лидер должен иметь четкое представление о себе и должен быть признан командой», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.
В нынешнем сезоне «Бавария» одержала победы над «Ульм 1846» (4:0) и «Вольфсбургом» (3:2). В следующем матче команда Венсана Компани примет «Фрайбург» 1 сентября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Хоффенхайм
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Унион Б
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Майнц
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Хольштайн
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Боруссия М
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Вольфсбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Штутгарт
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
17
|Ст-Паули
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|30.08
|21:30
|
Унион Б – Ст-Паули
|- : -
|31.08
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|- : -
|31.08
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|- : -
|31.08
|16:30
|
Хольштайн – Вольфсбург
|- : -
|31.08
|16:30
|
Штутгарт – Майнц
|- : -
|31.08
|16:30
|
Вердер – Боруссия Д
|- : -
|31.08
|19:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|1.09
|16:30
|
Хайденхайм – Аугсбург
|- : -
|1.09
|18:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|3
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|
|
Джейми Гиттенс
Боруссия Д
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|
|
Рами Бенсебаини
Боруссия Д
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|0
|1