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Сегодня, 07:19

Легенда «Баварии» Маттеус назвал главную проблему клуба на старте нового сезона

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Бывший защитник сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус назвал главную проблему мюнхенцев в начале сезона-2024/25.

«Оборона была и остается ахиллесовой пятой «Баварии». После того, как клуб отдал Маттейса де Лигта, руководство снова стало искать преемника Давида Алабы. Для меня это обвинение в том, что этот лидер отсутствует. Лидер должен иметь четкое представление о себе и должен быть признан командой», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

В нынешнем сезоне «Бавария» одержала победы над «Ульм 1846» (4:0) и «Вольфсбургом» (3:2). В следующем матче команда Венсана Компани примет «Фрайбург» 1 сентября.

Лотар Маттеус
Футбол
ФК Бавария
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Фрайбург 1 1 0 0 3-1 3
2
 Хайденхайм 1 1 0 0 2-0 3
3
 Боруссия Д 1 1 0 0 2-0 3
4
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
5
 Бавария 1 1 0 0 3-2 3
6
 Хоффенхайм 1 1 0 0 3-2 3
7
 РБ Лейпциг 1 1 0 0 1-0 3
8
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
9
 Аугсбург 1 0 1 0 2-2 1
10
 Унион Б 1 0 1 0 1-1 1
11
 Майнц 1 0 1 0 1-1 1
12
 Хольштайн 1 0 0 1 2-3 0
13
 Боруссия М 1 0 0 1 2-3 0
14
 Вольфсбург 1 0 0 1 2-3 0
15
 Бохум 1 0 0 1 0-1 0
16
 Штутгарт 1 0 0 1 1-3 0
17
 Ст-Паули 1 0 0 1 0-2 0
18
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 0-2 0
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30.08 21:30
Унион Б – Ст-Паули
 - : -
31.08 16:30
Бохум – Боруссия М
 - : -
31.08 16:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 - : -
31.08 16:30
Хольштайн – Вольфсбург
 - : -
31.08 16:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
31.08 16:30
Вердер – Боруссия Д
 - : -
31.08 19:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
1.09 16:30
Хайденхайм – Аугсбург
 - : -
1.09 18:30
Бавария – Фрайбург
 - : -
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ЖК
Г
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 3
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 2
Джейми Гиттенс

Джейми Гиттенс

Боруссия Д

 2
П
Митчелл Вайзер

Митчелл Вайзер

Вердер

 2
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 1
Рами Бенсебаини

Рами Бенсебаини

Боруссия Д

 1
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 1 1 0
Анду Келати

Анду Келати

Хольштайн

 1 0 0
Чуквубуике Адаму

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Фрайбург

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