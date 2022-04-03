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Сегодня, 02:30

Лаймер: «Лейпциг» хочет использовать импульс от победы над «Боруссией» в следующих играх»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (4:1).

«Наш план состоял в том, чтобы быть компактными и не позволить Дортмунду быть таким динамичным, как обычно. При счете 2:0 мы знали, что план работает, и нам просто нужно было продолжать делать то же самое. Мы хотим использовать этот импульс в наших следующих играх.

Недавно я снова обрел свои сильные стороны. Конечно, я хотел бы, чтобы это продолжалось. Невероятная игра Нкунку на данный момент является результатом многолетней напряженной работы. Он абсолютно заслужил это, и я очень рад за него», — приводит слова Лаймера официальный сайт клуба.

«Лейпциг» набрал 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» сохраняет вторую строчку (57 очков).

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Конрад Лаймер
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Лейпциг
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Тедеско: «Победить «Боруссию» в Дортмунде со счетом 4:1 всегда непросто»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 28 21 3 4 85-29 66
2
 РБ Лейпциг 28 14 6 8 61-31 48
3
 Байер 28 15 6 7 68-42 51
4
 Боруссия Д 28 18 3 7 68-42 57
5
 Фрайбург 28 12 9 7 44-33 45
6
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
7
 Хоффенхайм 28 13 5 10 50-42 44
8
 Айнтрахт Ф 28 10 9 9 39-38 39
9
 Кельн 28 10 10 8 38-41 40
10
 Унион Б 28 11 8 9 34-38 41
11
 Бохум 28 10 5 13 30-40 35
12
 Боруссия М 27 9 6 12 38-51 33
13
 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
14
 Штутгарт 28 6 9 13 36-51 27
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
16
 Арминия 28 5 11 12 23-39 26
17
 Герта 28 7 5 16 30-62 26
18
 Гр. Фюрт 28 3 7 18 24-70 16
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.04 21:30
Унион Б – Кельн
 1 : 0
2.04 16:30
Айнтрахт Ф – Гр. Фюрт
 0 : 0
2.04 16:30
Арминия – Штутгарт
 1 : 1
2.04 16:30
Байер – Герта
 2 : 1
2.04 16:30
Фрайбург – Бавария
 1 : 4
2.04 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 1 : 2
2.04 19:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 1 : 4
3.04 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 - : -
3.04 18:30
Боруссия М – Майнц
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 24 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 21 1 5
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