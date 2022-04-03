Лаймер: «Лейпциг» хочет использовать импульс от победы над «Боруссией» в следующих играх»

Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (4:1).

«Наш план состоял в том, чтобы быть компактными и не позволить Дортмунду быть таким динамичным, как обычно. При счете 2:0 мы знали, что план работает, и нам просто нужно было продолжать делать то же самое. Мы хотим использовать этот импульс в наших следующих играх.

Недавно я снова обрел свои сильные стороны. Конечно, я хотел бы, чтобы это продолжалось. Невероятная игра Нкунку на данный момент является результатом многолетней напряженной работы. Он абсолютно заслужил это, и я очень рад за него», — приводит слова Лаймера официальный сайт клуба.

«Лейпциг» набрал 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» сохраняет вторую строчку (57 очков).