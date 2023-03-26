Лаймер летом перейдет в «Баварию», несмотря на уход Нагельсманна

Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер продолжит карьеру в «Баварии», сообщает Кристиан Фальк.

По информации источника, уход Юлиана Нагельсманна не повлияет на трансфер 25-летнего австрийца. Ранее Лаймер выступал под руководством Нагельсманна за «Лейпциг».

В нынешнем сезоне Лаймер провел 18 матчей за клуб во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

24 марта «Бавария» объявила о назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера клуба.