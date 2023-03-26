Лаймер летом перейдет в «Баварию», несмотря на уход Нагельсманна
Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер продолжит карьеру в «Баварии», сообщает Кристиан Фальк.
По информации источника, уход Юлиана Нагельсманна не повлияет на трансфер 25-летнего австрийца. Ранее Лаймер выступал под руководством Нагельсманна за «Лейпциг».
В нынешнем сезоне Лаймер провел 18 матчей за клуб во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
24 марта «Бавария» объявила о назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера клуба.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|25
|17
|2
|6
|55-31
|53
|
2
|Бавария
|25
|15
|7
|3
|72-27
|52
|
3
|РБ Лейпциг
|25
|13
|6
|6
|49-30
|45
|
4
|Унион Б
|25
|14
|6
|5
|38-28
|48
|
5
|Фрайбург
|25
|13
|7
|5
|38-34
|46
|
6
|Айнтрахт Ф
|25
|11
|7
|7
|46-36
|40
|
7
|Вольфсбург
|25
|10
|8
|7
|44-32
|38
|
8
|Майнц
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|
9
|Байер
|25
|11
|4
|10
|45-40
|37
|
10
|Боруссия М
|25
|8
|7
|10
|40-44
|31
|
11
|Вердер
|25
|9
|4
|12
|39-48
|31
|
12
|Аугсбург
|25
|8
|4
|13
|32-45
|28
|
13
|Кельн
|25
|6
|9
|10
|33-44
|27
|
14
|Бохум
|25
|8
|1
|16
|27-56
|25
|
15
|Хоффенхайм
|25
|6
|4
|15
|33-45
|22
|
16
|Герта
|25
|5
|6
|14
|30-48
|21
|
17
|Шальке
|25
|4
|9
|12
|21-45
|21
|
18
|Штутгарт
|25
|4
|8
|13
|29-42
|20
Результаты / календарь
1 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|31.03
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|- : -
|1.04
|16:30
|
Фрайбург – Герта
|- : -
|1.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Майнц
|- : -
|1.04
|16:30
|
Шальке – Байер
|- : -
|1.04
|16:30
|
Унион Б – Штутгарт
|- : -
|1.04
|16:30
|
Вольфсбург – Аугсбург
|- : -
|1.04
|19:30
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|2.04
|16:30
|
Кельн – Боруссия М
|- : -
|2.04
|18:30
|
Вердер – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|9
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|23
|1
|4
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