Лапорта оценил возможность перехода Левандовски в «Барселону

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не стал отвечать на вопрос о возможном трансфере форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Сам игрок настаивает на переходе в каталонский клуб.

«У него остался еще год по контракту с «Баварией», ситуация такова. Больше я пока не могу сказать. Пусть все работают. Он очень хороший игрок, который нам очень нравится, но у него контракт», — цитирует Лапорту L'Esportiu.

33-летний поляк якобы сказал друзьям, что «если ваш босс ищет вам замену, лучше уйти».

Ранее сообщалось, что Левандовски согласовал с каталонским клубом контракт до 2025 года.

Текущее соглашение форварда с «Баварией» истекает в июне 2023 года.