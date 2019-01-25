Лам стал почетным гражданином Мюнхена. Он первый спортсмен в истории города, который удостоен подобной чести

Бывший защитник "Баварии" и бундестим Филипп Лам был признан почетным гражданином города Мюнхена. Об этом сообщил сам экс-футболист в своем Твиттере.

- Я невероятно горд быть первым спортсменом, который признан почетным гражданином моего родного города Мюнхена. Я провел почти всю свою жизнь здесь и испытал много уникальных моментов. Спасибо Мюнхену за великую честь! - написал Лам.

Напомним, что Мюнхен является родным городом Лама. Он также стал первым спортсменом в истории города, которого отметили подобным образом.

Лам завершил карьеру в мае 2017 года. Он чемпион мира 2014 года, победитель Лиги чемпионов (2013), восьмикратныйчемпион Германии, шестикратный обладатель Кубка страны. В бундеслиге защитник провел 385 матчей, в составе немецкой сборной – 113.

В составе сборной Германии Лам выиграл чемпионат мира-2014, дважды становился бронзовым призером ЧМ и вице-чемпионом Европы-2008.

Als erster Sportler zum Ehrenbürger meiner Heimatstadt München gewählt worden zu sein, macht mich unglaublich stolz. Ich habe hier fast mein ganzes Leben verbracht und viele einzigartige Momente erlebt. Vielen Dank an die Stadt München für die große Ehre! pic.twitter.com/8iv8u7pk0C – Philipp Lahm (@philipplahm) 24 января 2019 г.

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