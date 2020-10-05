Лаббадия считает, что «Герта» заслужила очко в матче с «Баварией»

«Герта» должна была сыграть вничью с «Баварией» в матче третьего тура бундеслиги, считает главный тренер берлинской команды Бруно Лаббадия. «Баварцы» победили 4:3, Роберт Левандовски сделал покер.

«Сегодня не так просто подводить итоги, — цитирует Лаббадию сайт «Баварии». — Мы глубоко разочарованы тем, что не смогли увезти даже одно очко, которое мы заслужили. Команда работала самоотверженно. Она снова и снова сравнивала счет. Мы пропустили очень простые голы, которые сделали нам больно. Благодаря своим индивидуальным качествам, Роберт Левандовски выиграл для «Баварии» этот матч. Но мы могли зацепиться за большее. Команда не получила вознаграждения за свою игру».