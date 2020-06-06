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Кюизанс не попал в заявку «Баварии» на матч с «Байером» из-за проблем со здоровьем

16:50
Микаэль Кюизанс. Фото besoccer.com.
Микаэль Кюизанс. Фото besoccer.com.
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Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс не сможет выйти на поле в матче 30-го тура бундеслиги против «Байера».

Как сообщает официальный Twitter клуба, у игрока диагностировали вирусный гастроэнтерит. Указано, что футболист уже отправился обратно в Мюнхен.

20-летний француз в текущем сезоне провел семь матчей за «Баварию».

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