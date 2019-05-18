Крузе покинет "Вердер" свободным агентом

Капитан "Вердера" Макс Крузе уйдет из команды летом. Как сообщает пресс-служба клуба, с 31-летним немцем не будет подписан новый контракт, а нынешнее соглашение заканчивается 1 июля. Таким образом, футболист станет свободным агентом.

- Я три года играл в клубе с большой радостью, а также недавно с гордостью руководил командой в качестве капитана - это навсегда останется в моих воспоминаниях, - отметил Крузе.

За бело-зеленых он забил 32 гола в 84 матчах бундеслиги, а также отметился тремя голами в девяти встречах Кубка Германии.