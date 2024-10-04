Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 10:19

Кроос считает, что нужно отменить индивидуальные награды в футболе

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тони Кроос.
Фото Global Look Press

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос в подкасте немецких теннисистов Александра и Миши Зверевых рассказал, что ему не нравится в футболе.

«Индивидуальные награды в футболе кажутся мне совершенно ненужными. Без команды игрок был бы просто никем», — сказал Кроос.

34-летний Кроос завершил карьеру игрока этим летом. На клубном уровне немецкий полузащитник провел 754 матча, забил 73 гола и отдал 166 результативных передач. Он выступал за такие команды, как «Реал», «Байер» и «Бавария».

В составе сборной Германии футболист принял участие в 113 встречах и стал чемпионом мира в 2014 году.

Тони Кроос
Футбол
Читайте также
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
Арбитра из Италии отстранили от работы в Лиге чемпионов
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
С Днем учителя: красивые открытки, прикольные картинки
Борец Садулаев готовится выступить на чемпионате мира
В РАН не исключили завоз инфекции Марбург в Россию
Популярное видео
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 5 4 1 0 17-4 13
2
 Айнтрахт Ф 5 4 0 1 11-6 12
3
 РБ Лейпциг 5 3 2 0 8-2 11
4
 Байер 5 3 1 1 14-10 10
5
 Боруссия Д 5 3 1 1 11-9 10
6
 Хайденхайм 5 3 0 2 10-7 9
7
 Фрайбург 5 3 0 2 8-7 9
8
 Штутгарт 5 2 2 1 14-10 8
9
 Унион Б 5 2 2 1 4-3 8
10
 Вердер 5 2 2 1 8-11 8
11
 Боруссия М 5 2 0 3 6-8 6
12
 Майнц 5 1 2 2 8-10 5
13
 Вольфсбург 5 1 1 3 10-11 4
14
 Ст-Паули 5 1 1 3 4-6 4
15
 Аугсбург 5 1 1 3 7-14 4
16
 Хоффенхайм 5 1 0 4 9-15 3
17
 Бохум 5 0 1 4 5-11 1
18
 Хольштайн 5 0 1 4 7-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.10 21:30
Аугсбург – Боруссия М
 - : -
5.10 16:30
Байер – Хольштайн
 - : -
5.10 16:30
Бохум – Вольфсбург
 - : -
5.10 16:30
Унион Б – Боруссия Д
 - : -
5.10 16:30
Вердер – Фрайбург
 - : -
5.10 19:30
Ст-Паули – Майнц
 - : -
6.10 16:30
Хайденхайм – РБ Лейпциг
 - : -
6.10 18:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
6.10 20:30
Штутгарт – Хоффенхайм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 6
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 5
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 4
П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 4
Карим Адейеми

Карим Адейеми

Боруссия Д

 3
Митчелл Вайзер

Митчелл Вайзер

Вердер

 3
И К Ж
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 4 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 3 1 1
Стенли Нсоки

Стенли Нсоки

Хоффенхайм

 2 1 0
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости