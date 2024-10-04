Кроос считает, что нужно отменить индивидуальные награды в футболе
Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос в подкасте немецких теннисистов Александра и Миши Зверевых рассказал, что ему не нравится в футболе.
«Индивидуальные награды в футболе кажутся мне совершенно ненужными. Без команды игрок был бы просто никем», — сказал Кроос.
34-летний Кроос завершил карьеру игрока этим летом. На клубном уровне немецкий полузащитник провел 754 матча, забил 73 гола и отдал 166 результативных передач. Он выступал за такие команды, как «Реал», «Байер» и «Бавария».
В составе сборной Германии футболист принял участие в 113 встречах и стал чемпионом мира в 2014 году.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|5
|4
|1
|0
|17-4
|13
|
2
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|0
|1
|11-6
|12
|
3
|РБ Лейпциг
|5
|3
|2
|0
|8-2
|11
|
4
|Байер
|5
|3
|1
|1
|14-10
|10
|
5
|Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
6
|Хайденхайм
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|
7
|Фрайбург
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|
8
|Штутгарт
|5
|2
|2
|1
|14-10
|8
|
9
|Унион Б
|5
|2
|2
|1
|4-3
|8
|
10
|Вердер
|5
|2
|2
|1
|8-11
|8
|
11
|Боруссия М
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
12
|Майнц
|5
|1
|2
|2
|8-10
|5
|
13
|Вольфсбург
|5
|1
|1
|3
|10-11
|4
|
14
|Ст-Паули
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|
15
|Аугсбург
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|
16
|Хоффенхайм
|5
|1
|0
|4
|9-15
|3
|
17
|Бохум
|5
|0
|1
|4
|5-11
|1
|
18
|Хольштайн
|5
|0
|1
|4
|7-17
|1
|4.10
|21:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|5.10
|16:30
|
Байер – Хольштайн
|- : -
|5.10
|16:30
|
Бохум – Вольфсбург
|- : -
|5.10
|16:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|- : -
|5.10
|16:30
|
Вердер – Фрайбург
|- : -
|5.10
|19:30
|
Ст-Паули – Майнц
|- : -
|6.10
|16:30
|
Хайденхайм – РБ Лейпциг
|- : -
|6.10
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.10
|20:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|- : -
|Г
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|6
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|
|
Карим Адейеми
Боруссия Д
|3
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|4
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|3
|1
|1
|
|
Стенли Нсоки
Хоффенхайм
|2
|1
|0