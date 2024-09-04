Кроос призвал болельщиков поддерживать сборную Германии
Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос обратился с просьбой к болельщикам национальной команды своей страны.
«Я прошу людей поддерживать национальную сборную и стоять за нее. Я знаю ребят, которые играют за национальную сборную, как футболистов, но также и как людей. Я думаю, что они заслуживают того, чтобы их поддерживали. Мы увидели на Евро, что игрокам легче, когда за них стоит страна, чем когда в них сомневаются», — цитирует Крооса Kicker.
По словам футболиста, за последние три месяца сборная Германии смогла добиться той команды, которая вдохновляет зрителей.
Кроос завершил карьеру летом 2024 года, его последним матчем стала встреча 1/4 финала Евро-2024 Германия — Испания (1:2). Футболист выступал за немецкую сборную с 2010 года. Всего он провел 114 матчей в составе национальной команды своей страны, в которых отметился 17 голами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Хайденхайм
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
2
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
3
|РБ Лейпциг
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
4
|Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
5
|Унион Б
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Боруссия М
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
7
|Вольфсбург
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
8
|Байер
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
9
|Фрайбург
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
10
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
11
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
12
|Майнц
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
13
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Штутгарт
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
15
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|
16
|Хольштайн
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Ст-Паули
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|13.09
|21:30
|
Боруссия Д – Хайденхайм
|- : -
|14.09
|16:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|- : -
|14.09
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|- : -
|14.09
|16:30
|
Хоффенхайм – Байер
|- : -
|14.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|- : -
|14.09
|16:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|14.09
|19:30
|
Хольштайн – Бавария
|- : -
|15.09
|16:30
|
Аугсбург – Ст-Паули
|- : -
|15.09
|18:30
|
Майнц – Вердер
|- : -
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|
|
Джейми Гиттенс
Боруссия Д
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Марвин Пирингер
Хайденхайм
|2
|
|
Саша Боэ
Бавария
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|2
|0
|0