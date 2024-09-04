Кроос призвал болельщиков поддерживать сборную Германии

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос обратился с просьбой к болельщикам национальной команды своей страны.

«Я прошу людей поддерживать национальную сборную и стоять за нее. Я знаю ребят, которые играют за национальную сборную, как футболистов, но также и как людей. Я думаю, что они заслуживают того, чтобы их поддерживали. Мы увидели на Евро, что игрокам легче, когда за них стоит страна, чем когда в них сомневаются», — цитирует Крооса Kicker.

По словам футболиста, за последние три месяца сборная Германии смогла добиться той команды, которая вдохновляет зрителей.

Кроос завершил карьеру летом 2024 года, его последним матчем стала встреча 1/4 финала Евро-2024 Германия — Испания (1:2). Футболист выступал за немецкую сборную с 2010 года. Всего он провел 114 матчей в составе национальной команды своей страны, в которых отметился 17 голами.