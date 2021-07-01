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Кроос объявит о завершении карьеры в сборной Германии

09:29
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Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос больше не будет выступать за национальную команду, информирует Marca со ссылкой на Bild. Как отмечается, матч 1/8 финала Евро-2020 против Англии (0:2) стал для 31-летнего футболиста последним на международном уровне.

Официально о завершении карьеры в сборной Кроос объявит в ближайшее время.

Напомним, что футболист играет за сборную Германии с 2010 года. Он является чемпионом мира 2014 года. Кроме того, он брозовый призер ЧМ-2010 и два раза занимал третье место на чемпионатах Европы.

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