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Кроос написал прощальное письмо после завершения карьеры

Виктория Кравченко
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Тони Кроос.
Фото Reuters

Немецкий футболист Тони Кроос написал прощальное письмо в связи с завершением карьеры.

«Вот и все. Но прежде чем я возьму перерыв и попытаюсь хотя бы осознать, что произошло за последние 17 лет, я не хочу упустить возможность сказать спасибо всем, кто принимает меня таким, какой я есть», — написал футболист.

Он также поблагодарил болельщиков, товарищей по команде, друзей, родителей и весь мир за то, что поддерживали его на протяжении всей карьеры.

«Спасибо моему брату за то, что он всегда был моим фанатом номер один. Спасибо моим детям за то, что они являются моей самой большой мотивацией для того, чтобы сделать из меня самого лучшего — нет ничего лучше, чем видеть, как твои дети гордятся папой. Спасибо моей прекрасной жене за то, что она — это ты», — добавил форвард.

Ранее жена Крооса опубликовала трогательный пост в честь окончания карьеры мужа.

Матч с Испанией в 1/4 финала Евро-2024 стал последним в карьере для Крооса. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

Тони Кроос
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