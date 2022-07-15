Кристофер Нкунку признался, что у него нет желания покинуть «Лейпциг» в ближайшее время
Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку поделился мнением по поводу своего будущего в клубе. В июне футболист продлил контракт с командой до лета 2026 года.
«Для меня было само собой разумеющимся продлить контракт с командой. Здесь я чувствую себя как дома. Моя работа здесь еще не завершена, и я не думаю о том, чтобы покинуть команду в следующем году», — цитирует Нкунку Goal.
В прошедшем сезоне Нкунку забил 35 мячей и отдал 19 результативных передач в 50 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 80 миллионов евро.
Источник: https://www.goal.com/en
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|5.08
|21:30
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|- : -
|6.08
|16:30
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Аугсбург – Фрайбург
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|6.08
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Боруссия М – Хоффенхайм
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Бохум – Майнц
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|6.08
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