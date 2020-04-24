Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Кристиан Вьери: «Через пару лет Холанн перейдет в клуб-гранд за 200 миллионов евро, а может и за 300»

14:58
Теги:

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери оценил перспективы форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

— Холанн — самый сильный из зарубежных форвардов, — приводит Corierre della Sera слова Вьери. — Он правильно сделал, что выбрал «Боруссию Д», в этом клубе лучше всего прогрессируют молодые футболисты. Через пару лет Эрлин перейдет в клуб-гранд за 200 миллионов евро, а может даже и за 300.

На счету Холанна 12 голов и 2 результативных передачи в 11 матчах за «Боруссию», в которую он перешел зимой 2020 года из «Зальцбурга» за 20 миллионов евро.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир