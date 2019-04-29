Голкипер "Нюрнберга" Кристиан Матения после ничьей с "Баварией" в 31-м туре чемпионата Германии (1:1) отметил, что до 85-й минуты это был идеальный день для его команды. В концовке коллектив Бориса Шоммерса мог вырвать победу, но не реализовал пенальти.

- До 85-й минуты это был идеальный день для нас, - цитирует пресс-служба клуба Матению. - Мы вели в счете против лидера таблицы. Незадолго до финального свистка у нас был шанс с пенальти, который мы не реализовали. Очень жаль, что мы не смогли себя вознаградить. Было ясно, что мы будем мало владеть мячом. Но сегодня все на стадионе увидели нас с хорошей стороны. Это именно то, что нужно для сохранения прописки.