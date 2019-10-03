Кристиан Гросс продлил контракт с «Вердером»

Защитник «Вердера» Кристиан Гросс продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 30-летним немцем рассчитано до 2021 года, сообщает официальный сайт бременцев.

В нынешнем сезоне Гросс провел 6 матчей во всех турнирах за «Вердер» и отметился голевой передачей.

A reward for a job well done ?



Christian #Gro? has extended his contract with the club! ?#werder pic.twitter.com/PU1MkcKvFg — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) October 3, 2019

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр