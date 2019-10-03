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Кристиан Гросс продлил контракт с «Вердером»

19:17
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Защитник «Вердера» Кристиан Гросс продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 30-летним немцем рассчитано до 2021 года, сообщает официальный сайт бременцев.

В нынешнем сезоне Гросс провел 6 матчей во всех турнирах за «Вердер» и отметился голевой передачей.

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