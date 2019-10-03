Кристиан Гросс продлил контракт с «Вердером»
19:17
Защитник «Вердера» Кристиан Гросс продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 30-летним немцем рассчитано до 2021 года, сообщает официальный сайт бременцев.
В нынешнем сезоне Гросс провел 6 матчей во всех турнирах за «Вердер» и отметился голевой передачей.
A reward for a job well done ?— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) October 3, 2019
Christian #Gro? has extended his contract with the club! ?#werder pic.twitter.com/PU1MkcKvFg
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