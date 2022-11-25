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Сегодня, 14:02

«Краснодар» не заинтересован в покупке нападающего «Айнтрахта» Борре

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Краснодара» не заинтересовано в покупке колумбийского нападающего «Айнтрахта» Рафаэль Сантоса Борре, сообщает «РБ Спорт».

«Из России никто не обращался по Борре. Он просто хочет покинуть «Айнтрахт», не более того», — приводит «РБ Спорт» слова источника, близкого к ситуации.

27-летний нападающий выступает за немецкую команду с 2021 года. Действующее соглашение игрока с «Айнтрахтом» рассчитано до июня 2025 года.

В текущем сезоне Борре провел 23 матча за команду из Франкфурта во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 16 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/krasnodar-ne-zainteresovan-v-pokupke-napadayushhego-ajntrahta-borre/
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Краснодар
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
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ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 8
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 12 1 2
Александр Хак

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