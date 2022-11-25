«Краснодар» не заинтересован в покупке нападающего «Айнтрахта» Борре

Руководство «Краснодара» не заинтересовано в покупке колумбийского нападающего «Айнтрахта» Рафаэль Сантоса Борре, сообщает «РБ Спорт».

«Из России никто не обращался по Борре. Он просто хочет покинуть «Айнтрахт», не более того», — приводит «РБ Спорт» слова источника, близкого к ситуации.

27-летний нападающий выступает за немецкую команду с 2021 года. Действующее соглашение игрока с «Айнтрахтом» рассчитано до июня 2025 года.

В текущем сезоне Борре провел 23 матча за команду из Франкфурта во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 16 миллионов евро.