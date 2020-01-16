Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Крамарич намерен покинуть «Хоффенхайм»

19:27
Теги:

Нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич заявил, что готов сменить клуб в ближайшее время.

— Я уже доказал, что могу сделать многое на футбольном поле, и достиг определенного статуса, — цитирует Крамарича Bild. — Но я хочу большего. Если я получу шанс уйти в топ-клуб, чтобы достичь еще больших высот, то я им воспользуюсь. Хочу показать, на что я способен, играя за большой клуб.

В текущем сезоне на счету 28-летнего хорвата 5 голов в 8 матчах чемпионата Германии.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир