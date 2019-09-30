Ковач считает «Тоттенхэм» лучом света в европейском футболе. Вы с ним согласны?

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» отметил, что главный тренер английского клуба Маурисио Покеттино проделал классную работу.

— На мой взгляд, «Тоттенхэм» является лучом света в европейском футболе, — приводит официальный сайт УЕФА слова Ковача. — Он сейчас способен играть на равных с грандами, хотя еще шесть-семь лет назад так оно не было. Покеттино проделал отличную работу. Его пример демонстрирует, насколько важно уметь проявлять терпение.

«Тоттенхэм» будет с первых минут отдавать игре все свои силы. Футбол, который он демонстрирует, очень привлекателен, изобретателен и инновативен. Надо быть физически и психологически устойчивыми, чтобы противостоять этому. Харри Кейн тур за туром блестяще играет в премьер-лиге. Порой кажется, что для него вообще нет неразрешимых задач. Он и Роберт Левандовски — два лучших нападающих мира.

Матч «Тоттенхэм» — «Бавария» состоится 1 октября в 22.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет текстовую трансялцию встречи.

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