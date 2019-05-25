Ковач считает, что "Бавария" получила самого сложного соперника в финале Кубка Германии

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал предстоящий финал Кубка Германии. В решающем матче мюнхенцы сыграют с "Лейпцигом".

– Конечно, мы летим в Берлин, чтобы победить. Мы хотим оформить дубль!, – приводит пресс-служба клуба слова Ковача. – "Лейпциг" – сложнейший соперник из всех, что мы могли получить. Последние годы показали, что "в финале кубка не бывает фаворитов.

Финал Кубка Германии пройдет в Берлине в субботу, 25 мая. Начало - 21:00 (мск)

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