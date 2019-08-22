Ковач рассказал, что Перишич может дебютировать за «Баварию» в матче с «Шальке»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач перед матчем с «Шальке» в рамках 2-го тура чемпионата Германии рассказал о состоянии новичков команды — Люка Эрнандеза и Ивана Перишича. Немецкий клуб взял 30-летнего хорвата в аренду с опцией выкупа летом 2020-го, 23-летний француз присоединился к мюнхенцам 1 июля, его контракт рассчитан на пять лет.

— Лукас Эрнандес еще не набрал свою оптимальную форму, и это совершенно нормально, ведь он восстанавливался полгода, — приводит пресс-служба клуба слова Ковача. — Он усердно работает, очень трудолюбив, классный парень! Иван значительно продвинулся в плане фитнеса, он на том же уровне, что и другие наши футболисты. Возможно, что против «Шальке» он даже выйдет в стартовом составе.

В прошлом сезоне Перишич провел 45 матчей за «Интер», забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи, Эрнандез провел 22 матча за «Атлетико» и забил 1 гол.