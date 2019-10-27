Ковач доволен игрой «Баварии» в матче против «Униона»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач после матча 9-го тура чемпионата Германии против «Униона» (2:1) отметил, что доволен игрой своей команды. После этой победы мюнхенцы поднялись на первое место в турнирной таблице бундеслиги.

— «Унион» невероятно хорошо оборонялся, они нам сильно усложнили задачу, — приводит пресс-служба клуба слова Ковача. — Я доволен игрой своей команды. Мы практически ничего не позволили сопернику и сами создали много опасных моментов, многие из которых, правда, не реализовали. Когда-нибудь мы начнем из большого количества наших моментов извлекать больше голов. Мы заняли место, которое хотели занять: мы — лидеры таблицы.

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