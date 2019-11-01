Коутинью с супругой крестился. Все ок, но в ванной

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутинью, который выступает на правах аренды за «Баварию», прошел процедуру крещения в собственной ванной. Об этом 27-летний бразилец сообщил в Instagram. Вместе с футболистом также крестилась его жена Айне.

В торжественной церемонии принимал участие известный пастор Тиягу Брюнет, который работает в церкви Case de Destino в Германии. У священника около 1,4 миллиона подписчиков.

«Большое спасибо, пастор Брюнет и Жанин Брюнет, — подписал фото Коутинью. — Эти два дня были более чем особенные дни, отмеченных в нашей жизни. Давайте жить в новой эре».

Нападающий «Челси» Виллиан оставил комментарий под постом Коутинью, разместив эмодзи с двумя сложенными ладонями.

«Эти дни здесь, в Германии, были потрясающими, — подписал совместное фото в Instagram с Коутинью пастор Брюнет. — Добро пожаловать, наши новые братья и друзья!»

Священник и футболист сфотографировались с футболками «Баварии» и сборной Бразилии.

В текущем сезоне Коутинью провел 12 матчей за «Баварию», забил два гола и отдал три голевые передачи.