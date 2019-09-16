Коутинью рассказал, кто помог ему с адаптацией в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутинью заявил, что адаптироваться в немецком клубе ему помог одноклубник Тиагу Алькантара.

— В первые дни в клубе мне все показали, — цитирует Mundo Deportivo Коутинью. — Он бразилец и говорит по-португальски. Это очень помогло мне, особенно в плане общения. Немецкий очень сложный, но я стараюсь его понимать.

Коутинью проведет сезон-2019/20 в аренде у «Баварии», однако права на него по-прежнему принадлежат «Барселоне».

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