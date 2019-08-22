Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Германия

Коутинью не выйдет в стартовом составе «Баварии» на матч с «Шальке»

16:34
Теги:

Новичок «Баварии» бразильский нападающий Филиппе Коутинью не выйдет в стартовом составе команды на матч 2-го тура бундеслиги с «Шальке». Об этом сообщил главный тренер Нико Ковач.

— Он еще не на уровне, необходимом для игры все 90 минут, — цитирует L'Equipe Ковача. —  Это сказал он нам сам, также это наше впечатление. Мы не будем рисковать. Он только приступил к тренировкам.

Коутинью был арендован «Баварией» на сезон у «Барселоны» за 8,5 миллиона евро. Футболист был приобретен ипанским клубом у «Ливерпуля» за 145 миллионов евро.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир