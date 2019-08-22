Коутинью не выйдет в стартовом составе «Баварии» на матч с «Шальке»

Новичок «Баварии» бразильский нападающий Филиппе Коутинью не выйдет в стартовом составе команды на матч 2-го тура бундеслиги с «Шальке». Об этом сообщил главный тренер Нико Ковач.

— Он еще не на уровне, необходимом для игры все 90 минут, — цитирует L'Equipe Ковача. — Это сказал он нам сам, также это наше впечатление. Мы не будем рисковать. Он только приступил к тренировкам.

Коутинью был арендован «Баварией» на сезон у «Барселоны» за 8,5 миллиона евро. Футболист был приобретен ипанским клубом у «Ливерпуля» за 145 миллионов евро.

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