Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Контракт Беллингема с «Боруссией» из Дортмунда продлится автоматически

19:38
Джуд Беллингем. Фото Instagram
Джуд Беллингем. Фото Instagram
Теги:

Контракт молодого полузащитника Джуда Беллингема с «Боруссией» из Дортмунда продлится автоматически, сообщает Bild.

29 июня Беллингему исполнится 18 лет, и его контракт с дортмундцами автоматически продлится еще на два года. Таким образом, трудовое соглашение хавбека будет рассчитано до конца сезона 2024/2025

В 46 матчах сезона-2020/2021 Джуд Беллингем забил 4 гола и отдал 4 голевых паса. За последние 14 месяцев стоимость игрока по версии Transfermarkt выросла с 11 до 55 миллионов евро.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Матч Евро Дания — Финляндия приостановлен из-за потерявшего сознание Эриксена
Ученые сообщили о пользе небольших доз алкоголя для сердца
Девушка разбилась насмерть, упав с 86-этажа башни в Москва-сити
Какой ваш талисман удачи по дате рождения

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд