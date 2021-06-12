Контракт Беллингема с «Боруссией» из Дортмунда продлится автоматически

Контракт молодого полузащитника Джуда Беллингема с «Боруссией» из Дортмунда продлится автоматически, сообщает Bild.

29 июня Беллингему исполнится 18 лет, и его контракт с дортмундцами автоматически продлится еще на два года. Таким образом, трудовое соглашение хавбека будет рассчитано до конца сезона 2024/2025

В 46 матчах сезона-2020/2021 Джуд Беллингем забил 4 гола и отдал 4 голевых паса. За последние 14 месяцев стоимость игрока по версии Transfermarkt выросла с 11 до 55 миллионов евро.