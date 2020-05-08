Конте хочет видеть Алабу в «Интере»

Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает Sport 1, главный тренер «Интера» Антонио Конте заинтересован в 27-летнем австрийце.

Действующий контракт Алабы с мюнхенским клубом истекает в 2021 году, и стороны далеки от того, чтобы продлить сделку. Ранее немецкие СМИ отмечали, что сам игрок не планирует оставаться в Мюнхене.

В текущем сезоне Алаба провел 28 матчей за «Баварию», отличившись одним голом и двумя голевыми передачами.