Коноплянка заявил, что отказал бы «Баварии» и «Боруссии»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка сказал, что ответил бы отказом на предложения «Баварии» или дортмундской «Боруссии». Ранее он играл в бундеслиге за «Шальке».

— Будет смешно звучать, но если бы получил предложение от «Боруссии» Дортмунд или «Баварии», наверное, бы отказал им. Потому что бундеслига — не мой чемпионат. Это я понял еще после года нахождения там, — цитирует Коноплянку Tribuna.com. — Не хочу говорить, что допустил ошибку, что жалею. Но испанский чемпионат подходил мне больше, чем немецкий. Там больше силовой футбол, что скрывать, я не подхожу к этому, у меня другие плюсы. Нужно выбирать свой чемпионат и команду. Поэтому я и выбрал так.

29-летний Евгений Коноплянка в прошлом сезоне провел 21 матч за «Шальке» и забил один мяч при двух голевых передачах.

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