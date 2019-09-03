Коноплянка поблагодарил «Шальке» и пожелал клубу выйти на первое место в бундеслиге

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка поблагодарил свой бывший клуб «Шальке».

— Хочу сказать спасибо всему коллективу «Шальке» и каждому болельщику, с которыми на протяжении трех лет мы плечом к плечу стремились к успеху и победам, также вместе разделяли поражения, и, особенно, когда стали вице-чемпионами бундеслиги, это были незабываемые эмоции и адреналин, — написал украинец в Instagram. — Спасибо вам за ваш труд и поддержку! Желаю вам удачи во всех следующих матчах и лидерства в турнирной таблице.

Первым профессиональным клубом Коноплянки был «Днепр», где он дебютировал в 17-летнем возрасте. С командой игрок становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а в сезоне-2014/15 дошел до финала Лиги Европы.

Позже 29-летний футболист выступал за испанскую «Севилью», с которой в 2016 году выиграл Лигу Европы, и немецкий «Шальке». В сезоне-2018/19 провел за команду 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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