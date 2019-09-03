Коноплянка поблагодарил «Шальке» и пожелал клубу выйти на первое место в бундеслиге
Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка поблагодарил свой бывший клуб «Шальке».
— Хочу сказать спасибо всему коллективу «Шальке» и каждому болельщику, с которыми на протяжении трех лет мы плечом к плечу стремились к успеху и победам, также вместе разделяли поражения, и, особенно, когда стали вице-чемпионами бундеслиги, это были незабываемые эмоции и адреналин, — написал украинец в Instagram. — Спасибо вам за ваш труд и поддержку! Желаю вам удачи во всех следующих матчах и лидерства в турнирной таблице.
Хочу сказать спасибо всему коллективу ? @s04 ?? и каждому болельщику?, с которыми на протяжении трёх лет мы плечом к плечу стремились к успеху и победам, также вместе разделяли поражения, и, особенно, когда стали вице-чемпионами Бундеслиги??, это были незабываемые эмоции и адреналин. ?Спасибо вам за ваш труд и поддержку!???Желаю вам удачи во всех следующих матчах и лидерства в турнирной таблице? I want to say thanks to the whole team of ? @s04 ??and to each fan ?with whom we have been striving for success and victory for three years, also we shared in defeats together, and especially when we became vice champions of the Bundesliga ??, these were unforgettable emotions and adrenaline.? Thank you for your work and support! ??? I wish you good luck in all the following endeavours and leadership in a table?
Первым профессиональным клубом Коноплянки был «Днепр», где он дебютировал в 17-летнем возрасте. С командой игрок становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а в сезоне-2014/15 дошел до финала Лиги Европы.
Позже 29-летний футболист выступал за испанскую «Севилью», с которой в 2016 году выиграл Лигу Европы, и немецкий «Шальке». В сезоне-2018/19 провел за команду 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.
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