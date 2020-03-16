Компания владельца «Хоффенхайма» добилась прогресса в разработке вакцины от коронавируса

Немецкая биофармацевтическая компания CureVac, принадлежащая владельцу «Хоффенхайма» Дитмару Хоппу, продвинулась в разработке вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает AS.

Ранее работой компании заинтересовались американские власти и предложили серьезное вознаграждение, чтобы перенести исследование в свою страну. Однако Хопп заявил, что вакцина разрабатывается не для продажи, а для помощи людям.

Всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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