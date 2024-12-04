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Сегодня, 05:42

Компани — о поражении «Баварии» от «Байера»: «Не стоит воспринимать сегодняшнюю игру команды как должное»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал поражение команда в матче 1/8 финала Кубка Германии с «Байером» (0:1).

Мюнхенская команда играла в меньшинстве, так как вратарь Мануэль Нойер получил красную карточку.

«Всегда горько, когда ранняя красная карточка так сильно влияет на матч. Не стоит воспринимать сегодняшнюю игру ребят как должное. Они приложили впечатляющие усилия и показали характер. Играть вдесятером — это всегда особый вызов. В нашем сегодняшнем выступлении была жизнь. Тем не менее, не стоит приукрашивать поражение, особенно если оно означает вылет из Кубка», — цитирует Компани пресс-служба «Баварии».

«Бавария» завершила свое выступление в Кубке Германии, «Байер» узнает будущего соперника после жеребьевки.

Источник: fcbayern.com
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ФК Байер
Ханс Флик
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 12 9 3 0 37-8 30
2
 Айнтрахт Ф 12 8 2 2 31-16 26
3
 Байер 12 6 5 1 28-19 23
4
 РБ Лейпциг 12 6 3 3 19-14 21
5
 Боруссия Д 12 6 2 4 23-19 20
6
 Фрайбург 12 6 2 4 16-16 20
7
 Майнц 12 5 4 3 20-14 19
8
 Вольфсбург 12 5 3 4 25-19 18
9
 Штутгарт 12 4 5 3 23-21 17
10
 Боруссия М 12 5 2 5 18-17 17
11
 Унион Б 12 4 4 4 10-11 16
12
 Вердер 12 4 4 4 19-24 16
13
 Аугсбург 12 4 3 5 14-23 15
14
 Хоффенхайм 12 3 3 6 17-24 12
15
 Ст-Паули 12 3 2 7 10-15 11
16
 Хайденхайм 12 3 1 8 15-24 10
17
 Хольштайн 12 1 2 9 13-31 5
18
 Бохум 12 0 2 10 10-33 2
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Штутгарт – Унион Б
 - : -
7.12 17:30
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Бавария – Хайденхайм
 - : -
7.12 17:30
Бохум – Вердер
 - : -
7.12 17:30
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 - : -
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Хольштайн – РБ Лейпциг
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