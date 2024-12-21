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Сегодня, 07:53

Компани после победы над «Лейпцигом» отказался говорить о футболе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Венсан Компани.
Фото AFP

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани на послематчевой пресс-конференции после игры с «Лейпцигом» (5:1) сказал всего одну фразу и попрощался с журналистами.

«Сегодня вечером почти невозможно говорить о футболе. Сейчас в наших мыслях люди в Магдебурге. Сегодня мы победили, но я надеюсь, что в следующем году будет больше побед ради мира», — приводит пресс-служба клуба слова Компани.

В пятницу, 20 декабря, в Магдебурге водитель на автомобиле врезался в толпу людей на рождественской ярмарке. Пострадали не менее 60 человек, а также двое погибли.

Венсан Компани
Футбол
ФК Бавария
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 11 3 1 47-13 36
2
 Байер 14 8 5 1 32-20 29
3
 Айнтрахт Ф 14 8 3 3 34-20 27
4
 РБ Лейпциг 15 8 3 4 24-20 27
5
 Фрайбург 14 7 3 4 20-19 24
6
 Штутгарт 14 6 5 3 29-24 23
7
 Майнц 14 6 4 4 25-19 22
8
 Боруссия Д 14 6 4 4 25-21 22
9
 Вердер 14 6 4 4 22-24 22
10
 Вольфсбург 14 6 3 5 31-25 21
11
 Боруссия М 14 6 3 5 23-19 21
12
 Унион Б 14 4 5 5 13-15 17
13
 Аугсбург 14 4 4 6 16-27 16
14
 Хоффенхайм 14 3 5 6 19-26 14
15
 Ст-Паули 14 3 2 9 11-19 11
16
 Хайденхайм 14 3 1 10 18-31 10
17
 Хольштайн 14 1 2 11 14-37 5
18
 Бохум 14 0 3 11 11-35 3
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20.12 22:30
Бавария – РБ Лейпциг
 5 : 1
21.12 17:30
Айнтрахт Ф – Майнц
 - : -
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Хоффенхайм – Боруссия М
 - : -
21.12 17:30
Хольштайн – Аугсбург
 - : -
21.12 17:30
Штутгарт – Ст-Паули
 - : -
21.12 17:30
Вердер – Унион Б
 - : -
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Байер – Фрайбург
 - : -
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Бохум – Хайденхайм
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Йонатан Буркардт

Майнц

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Фрайбург

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Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
Мохамед Амура

Мохамед Амура

Вольфсбург

 6
И К Ж
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 11 1 3
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 11 1 3
Марко Фридль

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Вердер

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