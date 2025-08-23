Компани не считает идеальной игру «Баварии» в матче с «Лейпцигом»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани ответил на вопрос, была ли идеальной игра его команды в матче 1-го тура бундеслиги против «Лейпцига» (6:0).

«Нет. В раздевалке я сказал футболистам, что есть три вещи, которые мы могли бы сделать лучше, но я оставлю это для обсуждения с командой. Мы проявили энергию на поле. Это была очень хорошая первая игра на «Альянц Арене». Основа игры присутствовала, но это всего лишь один матч. Это не шесть очков, а всего три. Перед встречей было много вопросов, и нам удалось ответить на них на поле. Продолжаем, следующий матч — это игра на победу», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

В следующем туре мюнхенский клуб на выезде сыграет с «Аугсбургом». Игра состоится 30 августа.