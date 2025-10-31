Компани — о «Байере»: «Это по-прежнему опасная команда»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал предстоящий матч 9-го тура Бундеслиги против «Байера».

«Леверкузен» достиг пика своей формы под руководством нового тренера. Они потеряли много талантливых игроков, но и приобрели новых. Если посмотреть, сколько моментов они создают и сколько голов забивают, то становится ясно, что это по-прежнему опасная команда, которая добивается результатов в Бундеслиге. И матч между «Баварией» и «Байером» по-прежнему является очень большим в рамках чемпионата Германии», — приводит слова Компани пресс-служба клуба.

Матч между командами пройдет 1 ноября в Мюнхене. Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.