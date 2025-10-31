Футбол
31 октября 2025, 15:14

Компани — о «Байере»: «Это по-прежнему опасная команда»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал предстоящий матч 9-го тура Бундеслиги против «Байера».

«Леверкузен» достиг пика своей формы под руководством нового тренера. Они потеряли много талантливых игроков, но и приобрели новых. Если посмотреть, сколько моментов они создают и сколько голов забивают, то становится ясно, что это по-прежнему опасная команда, которая добивается результатов в Бундеслиге. И матч между «Баварией» и «Байером» по-прежнему является очень большим в рамках чемпионата Германии», — приводит слова Компани пресс-служба клуба.

Матч между командами пройдет 1 ноября в Мюнхене. Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

Венсан Компани
Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 20 16 3 1 74-18 51
2
 Боруссия Д 20 13 6 1 41-19 45
3
 Хоффенхайм 20 13 3 4 43-23 42
4
 Штутгарт 20 12 3 5 37-26 39
5
 РБ Лейпциг 20 11 3 6 38-27 36
6
 Байер 19 11 2 6 38-26 35
7
 Айнтрахт Ф 20 7 6 7 40-45 27
8
 Фрайбург 20 7 6 7 31-33 27
9
 Унион Б 20 6 6 8 25-33 24
10
 Кельн 20 6 5 9 29-32 23
11
 Аугсбург 20 6 4 10 24-37 22
12
 Боруссия М 20 5 6 9 24-33 21
13
 Вольфсбург 20 5 4 11 28-42 19
14
 Вердер 20 4 7 9 22-38 19
15
 Гамбург 19 4 7 8 19-29 19
16
 Майнц 20 4 6 10 23-33 18
17
 Ст-Паули 20 3 5 12 18-34 14
18
 Хайденхайм 20 3 4 13 19-45 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.02 22:30 Унион Б – Айнтрахт Ф - : -
7.02 17:30 Фрайбург – Вердер - : -
7.02 17:30 Хайденхайм – Гамбург - : -
7.02 17:30 Майнц – Аугсбург - : -
7.02 17:30 Ст-Паули – Штутгарт - : -
7.02 17:30 Вольфсбург – Боруссия Д - : -
7.02 20:30 Боруссия М – Байер - : -
8.02 17:30 Кельн – РБ Лейпциг - : -
8.02 19:30 Бавария – Хоффенхайм - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 22
Дениз Ундав
Дениз Ундав

Штутгарт

 11
Луис Диас
Луис Диас

Бавария

 10
П
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 15
Луис Диас
Луис Диас

Бавария

 9
Андрей Илич
Андрей Илич

Унион Б

 8
И К Ж
Пауль Небель
Пауль Небель

Майнц

 16 2 2
Доминик Кор
Доминик Кор

Майнц

 15 1 5
Фабиу Виейра
Фабиу Виейра

Гамбург

 14 1 1
Вся статистика

