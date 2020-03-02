Команда «Шальке» будет уходить с поля в случае появления оскорбительных плакатов на стадионе

«Шальке» отреагировал на случае, которые произошли во время матчей «Хоффенхайм» — «Бавария» и «Унион» — «Вольфсбург». Эти матчи были прерваны из-за оскорбительных баннеров в адрес президента «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа.

«Шальке» выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что команда будет немедленно уходить с поля из-за проявлений ненависти, насилия и клеветы.

— «Шальке» придает большое значение одной вещи: мы четко дистанцируемся от таких плакатов, ложных заявлений, личных оскорблений и не допускаем подобных акций. Следовательно, мы будем наказывать подобное поведение в соответствии с правилами стадиона, которые запрещают посещать матчи тех, кто инициирует эту клевету.

Независимо от того, какой это будет матч и его результат, в случае повторения этих событий наша команда покинет поле. Также мы продолжаем вести переговоры со всеми группами фанатов и ожидаем, что они не потерпят такого проступка, не говоря уже о его поддержке, — сказано в заявлении клуба из Гельзенкирхена.