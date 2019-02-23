Коман выбыл из строя из-за разрыва мышечного волокна в бедре

Нападающий "Баварии" Кингсли Коман получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата Германии против "Герты". Форвард был заменен на 68 минуте встречи.

После обследования стало известно, что у француза разрыв мышечного волокна в левом бедре. Таким образом, игрок выбыл из строя на некоторое время. О сроках восстановления футболиста пока не сообщается.

22-летний французский хавбек неоднократно получал серьезные повреждения в текущем сезоне. Спортсмен уже травмировал лодыжку и колено.

Контракт Комана с "Баварией" истекает летом 2023 года. В текущем сезоне Коман сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и отдал две голевых передачи.

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