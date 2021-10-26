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Коман в ближайшее время может покинуть «Баварию»

«Бавария» готова расстаться с Команом
13:33

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман в ближайшее время может покинуть команду, сообщает Sky Sport.

По данным источника, 25-летний француз не готов продлить контракт с мюнхенским клубом. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

На место Комана «Бавария» хочет купить нападающего «Зальцбурга» Карима Адейми.

20 сентября сообщалось, что игроком интересуются «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Ювентус».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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