Коман в ближайшее время может покинуть «Баварию»
«Бавария» готова расстаться с Команом
13:33
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман в ближайшее время может покинуть команду, сообщает Sky Sport.
По данным источника, 25-летний француз не готов продлить контракт с мюнхенским клубом. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года.
На место Комана «Бавария» хочет купить нападающего «Зальцбурга» Карима Адейми.
20 сентября сообщалось, что игроком интересуются «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Ювентус».
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