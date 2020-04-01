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Коман согласен с понижением зарплаты из-за коронавируса

05:44
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Нападающий «Баварии» Кингсли Коман рассказал, что игроки команды согласны с понижением зарплаты на время паузы из-за коронавируса.

— Мы отдали 20 процентов нашей зарплаты, — цитирует Telefoot Комана. — Это было решено. Была встреча между руководителями команды. Думаю, что учитывая ситуацию, совершенно нормально помогать клубу.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 853 тысяч человек. Умерших — 42 000, выздоровевших — 176 906. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли.

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